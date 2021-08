Burkina Faso: 2 cadres des terroristes neutralisés dans la province de la Kossi

Le ministère burkinabé en charge de la Communication a annoncé ce dimanche, qu’une unité spéciale des forces armées burkinabè a « neutralisé » samedi, 2 « cadres terroristes » dans la province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun dans le nord-est du pays.

« Suite à des échanges de tirs (…), le chef terroriste Sidibé Ousmane alias Mouslim a été abattu ainsi que son formateur spirituel Bandé Amadou », a écrit le ministère de la Communication, précisant que les deux hommes sont des natifs de Diamasso, et qu’ils étaient recherchés par les forces de Défense et de sécurité. Selon le communiqué du ministre, les deux hommes sont les « auteurs de plusieurs actes d’intimidation et de harcèlement des populations dans la zone », notamment dans la Boucle du Mouhoun (nord-est).

Le Burkina Faso essuie des attaques terroristes depuis 2015. Cette semaine, une double attaque a fait une trentaine de morts et des blessés. Des milliers de personnes ont déjà fui vers des villes ou pays stables pour se sentir en sécurité. Samedi, le Procureur de la République a annoncé l’ouverture lundi, du premier procès des présumés auteurs des attaques terroristes que le pays a connues depuis avril 2015, dans la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme.