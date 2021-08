Bénin – Occupation illégale des abords du marché Dantokpa: la police fait une descente impromptue ce jeudi

Les occupants illégaux des abords immédiats du marché international de Dantokpa ont reçu, ce jeudi 12 août 2021, la visite des éléments de la police républicaine. Les policiers ont effectué une descente à l’improviste pour libérer les deux allées qui mènent de la station « Lègba » à la pharmacie des « 4thérapies’.

Après les grandes artères de la ville vitrine, libérées par ses occupants et les installations de fortune, la police républicaine a fait, dans la matinée de ce jeudi 12 août 2021, une descente sur le centre commercial abritant le grand marché Dantokpa. Véritable capharnaüm, où les marchandises sont exposées sur les terre-pleins centraux et même sur la voie, rendant la circulation difficile, aussi bien aux piétons qu’aux conducteurs de véhicules à deux ou quatre roues, les deux voies de la pharmacie « Les 4 thérapies » et la station Lègba ont été libérées de ses occupants illégaux.

Sans l’avoir officiellement annoncé, le préfet du département du Littoral, Alain Orounla, lors d’un entretien accordé au quotidien « La Nation », avait déploré le spectacle intolérable qui s’observe dans cette zone et a évoqué la nécessité de libérer les espaces, jouxtant le marché Dantokpa.

Moins d’une semaine après l’entretien accordé au quotidien du service public, la police républicaine fait une descente pour faire ramener l’ordre dans cette zone qui semble la plus animée du marché Dantokpa. L’espace triangulaire qui abritait entre temps la gare routière n’a pas échappé à l’opération de salubrité.

Il importe de mentionner que l’opération de libération des espaces publics, en cours à Cotonou, se déroule également dans d’autres villes comme Abomey-Calavi, Abomey, Parakou… L’initiative, qui vient des autorités communales et préfectorales, vise à accompagner les efforts du pouvoir central qui œuvre, non seulement pour l’asphaltage des villes, mais surtout pour en faire de véritables villes modernes.