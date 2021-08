Bénin – Criet: Joël Aïvo et ses co-accusés devant le juge des libertés et de la détention

Après le renvoi de leur dossier en instruction ce jeudi, l’opposant Joël Aïvo et ses co-accusés sont encore dans les couloirs de la Criet. Ils doivent passer devant le juge des libertés qui décidera de la levée ou non du mandat de dépôt.

A l’audience de ce matin, le président de céans de l’audience a rejeté la demande de remise en liberté provisoire de Joël Aïvo et ses co-accusés. Mais ils ont encore une dernière carte à jouer devant le juge des libertés. Après les avoir écouté, le juge décidera du maintien ou non de Joël Aïvo et Cie en détention provisoire.

Aux dernières nouvelles, Edybayo Johanna Dassoundo, qui officie en qualité de juge des libertés et de la détention n’est pas encore présente dans son bureau. Joël Aïvo et les autres personnes arrêtées dans le dossier de “blanchiment d’argent et d’atteinte à la sûreté de l’État”, sont donc en attente.