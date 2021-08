Bénin : après le controversé concert de Dadju, Sessimè lance un appel à Ulrich Adjovi

La chanteuse Sessimè est revenue, ce samedi 14 août 2021, sur ses déboires avec Ulrich Adjovi, PDG du Groupe Empire suite au concert du chanteur congolais Dadju. Reçue sur la radio nationale, la chanteuse du titre « Tatouage » a donné sa version des faits avant de lancer un appel à Ulrich Adjovi.

La chanteuse Sessimè a visiblement beaucoup d’admiration pour Ulrich Adjovi, PDG du Groupe Empire et ne le cache pas. Ce qui ne l’empêche pas d’exprimer son mécontentement et de donner, publiquement, sa version des faits sur son absence au concert de Dadju. Une situation qui continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive.

« Monsieur Ulrich Adjovi du groupe Empire est un grand frère que je respecte beaucoup. Malgré tout ce qui se passe aujourd’hui et qui me désole un peu, je continue de respecter quand même », a clarifié Sessimè qui pense qu’au delà de ses passions, Ulrich Adjovi est à l’écoute des artistes.

« Sauf que, à un moment donné, même si vous admirez la personne et qu’il vous fait mal, il faut pourvoir le lui dire. Monsieur Ulrich Adjovi m’a écrit la nuit du concert, pour me dire, « Sessimè, je viens de voir ton manager, (…) désolé, je veux pas rentrer dans les détails, je comprends, on en parlera » », a révélé la chanteuse ce samedi.

« Je me suis sentie blessée dans mon amour propre »

A en croire Sessimè, après l’incident , elle ne voulait plus revenir sur le sujet. Mais c’était sans compter sur les supputations engendrées par de diverses versions sur les réseaux sociaux. Mais, après vu les polémiques à son réveil, elle dit avoir jugé bon de donner sa version des faits.

« Quand je me suis réveillée le matin, et comme d’habitude, tout ce qui touche à Sessime est relayé d’une autre façon sur la toile, (…) ces pages qui aiment la fausse information ont commencé par écrire que les artistes qui n’ont pas presté étaient en retard. C’est là que je me suis sentie blessée dans mon amour propre et j’ai dis non, Il faut que je parle. Mais je pense que c’était mon crime en fait, d’avoir parlé, d’avoir dit que je n’ai pas presté et que je n’étais pas en retard », a-t-elle confié.

Dans son intervention, Sessimè persiste et signe ce n’est pas parce qu’elle est en retard qu’elle n’a pas presté. « Je n’ai pas chanté parce que j’étais à l’heure, mais que l’organisation a pris du retard et a jugé bon de nous sacrifier », a-t-elle précisé.

Sessimè lance un appel à Ulrich Adjovi

La chanteuse Sessimè aurait voulu que le groupe Empire de Ulrich Adjovi reconnaisse son tort malgré la gravité de la situation. « Un grand homme, c’est également celui là, qui sait reconnaître ses erreurs et qui publiquement dit oui, vous êtes mes artistes, je suis désolé, sur d’autres évènements, on va se rattraper et puis on se comprend », a-t-elle souhaité.

Elle insiste que venant de Ulrich Adjovi pour qui elle a de l’admiration, « ça m’a fait très mal. Au lendemain des faits, son staff avait refusé de nous payer mais on a reçu notre solde il y a 4 jours ». Comme pour régler définitivement ses comptes avec Ulrich Adjovi, Sessimè a profité de l’occasion pour évoquer les raisons de sa prise de parole.

« Mais grand frère, excuses moi, quelque chose s’est passée en public, les réactions ont été publiques, permets que moi même en public, je vienne donner ma version des faits. Parce que se taire tout le temps sur certaines choses, ce n’est pas bien. Si, sur ce point, tu m’en veux, je suis désolée mais, j’endosse vraiment cette responsabilité », a-t-elle expliqué,

Toutefois, Sessimè ne regrette pas son acte et pense qu’aucune richesse du moment ne peut remplacer la dignité, l’honneur et la fierté d’une personne. C’es pourquoi, du fond du coeur, elle lance un appel à Ulrich Adjovi. « J’espère que dans l’avenir on va fermer cette page là, cette fenêtre là et pour le bonheur du public, monsieur Adjovi va organiser d’autres évènements et on sera dessus avec joie si les conditions sont remplies », a-t-elle lancé.

A noter que Sessimè a également évoqué son boycott du concert de l’indépendance sans pour autant aller dans les détails.