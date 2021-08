Bénin: 09 personnes dont 08 femmes condamnées pour proxénétisme à Lokossa

Arrêtés en juin 2021 dans une affaire de prostitution, huit (08) Nigérianes et un (01) Béninois ont été fixés sur leur sort au Tribunal de Lokossa. Les mis en cause ont été reconnus coupables de proxénétisme et de complicité de proxénétisme. Ils ont tous écopé des peines d’emprisonnement.

Pour proxénétisme, le Tribunal de Première Instance de Lokossa a condamné un Béninois à 12 mois d’emprisonnement dont 06 fermes. Selon l’information rapportée par La Nation, huit autres personnes, des Nigérianes, impliquées dans la même affaire, ont quant à elles, écopé chacune de 06 mois de prison dont 03 fermes pour complicité.

L’affaire a été portée devant le Tribunal, après l’arrestation des mis en cause en juin. En effet, les Nigérianes ont été hébergées dans une résidence de la Société des Industries textiles du Bénin (Sitex). L’affluence que leur présence dans la maison drainait à conforter la thèse des riverains, qui les accusaient de mener une activité proxénète.

En effet, les mises en cause ont intégré la résidence par le biais d’un Béninois, un particulier, à qui la villa était censée être louée. C’est d’ailleurs lui qui a été épinglé pour proxénétisme. Le Chef-matériel de la Sitex qui s’est chargé de louer la résidence a été relaxé par le Tribunal, qui n’a pas pu établir sa culpabilité.