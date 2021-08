Barça: la somme monstrueuse que les Blaugranas doivent à Lionel Messi

Impacté économiquement par le départ de Lionel Messi qui a depuis signé au PSG, le Barça va également payer la somme astronomique de 52 millions d’euros à l’Argentin.

Durement touché par la crise du coronavirus qui a asséché ses caisses, le Barça a dû faire plusieurs gymnastiques pour ne pas déposer le tablier. Si le club catalan, à l’instar d’autres clubs européens a demandé à ses joueurs de réduire leurs salaires, le géant espagnol a également essayé d’autres options le temps de la pandémie. En novembre dernier, les Blaugranas avaient opté pour un payement partiel des salaires, le reste devant être remboursé sur les trois années suivantes. Une stratégie qui devrait permettre à la formation Azulgrana de faire moins de décaissement et ainsi prolonger Lionel Messi à la fin de la saison.

Mais voilà! Étouffés financièrement par la crise, les Culés ont du se résoudre à laisser partir la Pulga libre de tout contrat, qui s’en est allée au PSG. Et ce n’est pas tout puisque les dirigeants catalans vont devoir payer tous ces salaires même pour les joueurs qui ont quitté le club entre temps. C’est le cas de Lionel Messi à qui le Barça doit un joli pactole. En effet, selon le quotidien Sport, la direction barcelonaise va rembourser 52 millions d’euros à la Pulga.

Une dette colossale que le Barça va devoir éponger tôt ou tard surtout que cela ne concerne pas que la star argentine. Tous les joueurs de l’effectif ont conclu un accord avec la direction et même si les autres sommes sont inférieures au montant dû au sextuple Ballon d’or. Les dirigeants barcelonais espèrent pouvoir se délester de cette dette colossale au maximum en 2022.

Premier entrainement avec le PSG

Lionel Messi est lui, loin de ces problèmes financiers de son ancien club de Barcelone. Le capitaine argentin, lié au PSG jusqu’en 2023, va touché annuellement un salaire brut de 35 ou 40 millions d’euros selon les médias. Officiellement présenté mercredi au Parc des Princes en tant que nouveau joueur du PSG, Lionel Messi a effectué jeudi sa première séance d’entrainement sous les couleurs parisiennes et a rencontré tous ses coéquipiers.

L’ancien Barcelonais a effectué quelques tests physiques habituels de reprise et il a pu « officiellement » rencontrer tous ses nouveaux coéquipiers. Le joueur de 34 ans a ensuite filé son maillot et chaussé ses crampons pour effectuer sa première séance, constituée essentiellement de courses en marge du groupe. Sur des images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir la Pulga déjà à l’œuvre.

Le 12 septembre pour le premier match officiel avec le PSG ?

La Pulga, qui n’a plus touché au ballon depuis la victoire de l’Argentine face au Brésil (1-0) en finale de Copa America il y a un mois, va prendre plusieurs semaines pour retrouver ses automatismes avant de débuter sa saison avec son nouveau club. La presse française parle du weekend du 12 septembre où le PSG réceptionne Clermont Foot de l’attaquant béninois Jodel Dossou.