Algérie: plus de 40 morts dont 25 militaires dans des dizaines d’incendies

Mardi soir, sur son compte Twitter, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé la mort de 25 militaires dans les incendies qui font rage depuis lundi dans le nord du pays.

Plus de 40 personnes, dont 17 civils et 25 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent le nord de l’Algérie, notamment en Kabylie, ont indiqué, mardi, les autorités. Les feux, qui ont débuté lundi soir, ont tué 17 civils à Tizi-Ouzou et Sétif, selon un nouveau bilan fourni par l’agence officielle APS, dans la soirée.

Le président Abdelmadjid Tebboune a déploré sur Twitter la mort de 25 militaires qui tentaient d’éteindre les incendies, présentant ses condoléances aux familles des victimes. « C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort en martyrs de 25 militaires après qu’ils aient réussi à secourir plus d’une centaine de citoyens des flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi-Ouzou », a écrit le chef de l’État algérien.