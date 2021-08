Afghanistan: Ghazni le verrou du sud-ouest sauté, les Taliban à moins de 150 Km de Kaboul

Les Taliban ont pris le contrôle de Ghazni, une ville située à 150 Km au sud-ouest de Kaboul, la capitale afghane. Cette ville stratégique était le verrou du sud-ouest et la capitale provinciale la plus proche de Kaboul.

Les Taliban se rapprochent de Kaboul à la fois par le nord et par le sud. Après avoir pris le contrôle de Pul-e-Khumri, capitale de la province de Baghlan, à 200 km au nord de Kaboul, ils se sont emparés de Ghazni, la capitale provinciale la plus proche de Kaboul.

« L’ennemi a pris le contrôle de Ghazni (…) Il y a des combats et de la résistance (de la part des forces de sécurité)« , a affirmé Mirwais Stanikzai, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, dans un message WhatsApp aux médias. Située à 150 Km de Kaboul, Ghazni est la capitale provinciale la plus proche de Kaboul, conquise par les Taliban depuis l’offensive lancée en mai. Cette ville est aussi un verrou important sur l’axe majeur, reliant Kaboul à Kandahar, la deuxième plus grande ville afghane, au sud. Sa prise permet aux insurgés de couper les lignes de ravitaillement terrestres de l’armée vers le sud.

Mercredi, les talibans ont annoncé sur Twitter avoir pris la prison de Kandahar, située dans la banlieue, pour en libérer « des centaines de prisonniers« , comme ils le font à chaque fois qu’ils pénètrent dans une nouvelle ville. Au total, 10 des 34 capitales provinciales que compte le pays sont au main des Taliban, après une semaine de combat. L’avancée des Taliban a été favorisée par le retrait entamé des troupes américaines et qui prendra fin le 31 août prochain.