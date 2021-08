“A quoi il va nous servir? », Booba se moque de l’arrivée de Lionel Messi au PSG (photos)

Alors que l’arrivée de Lionel Messi au PSG réjouit beaucoup de supporters, le rappeur Booba se montre sceptique face à cette idée.

Booba s’est moqué de la signature de Lionel Messi au PSG dans un commentaire publié en légende de l’image de l’arrivée de l’Argentin à l’aéroport, mardi. « On attend Jésus et on a eu Lionel, on va voir s’il s’y connait en fin du monde », a écrit Booba.

Cette réaction a provoqué la colère des internautes, dont son ami, Dala, un rappeur avec qui il a collaboré sur son dernier album ULTRA. Choqué par sa réaction, Dala aurait répondu en privé à Booba en lui envoyant un emoji en pleurs, comme pour lui faire comprendre que son commentaire est drôle. “Ah ouais frérot, à quoi il va nous servir, contre Clermont-Ferrand ?”, lui a demandé Booba. “C’est une insulte, Messi Clermont… Starfoulah, que Dieu nous guide vers la lumière”, a-t-il ajouté.

Après ses adieux au FC Barcelone, Lionel Messi a trouvé un accord avec le PSG le mardi 10 août 2021. Le même jour, Léo Messi a été accueilli par des centaines de supporters, qu’il a salués au moment où il a mis pied à Paris.

« Mon rêve est de soulever encore une fois le trophée de la Ligue des Champions. C’est ce qu’on va essayer de faire« , a confié Lionel Messi lors de sa présentation le mardi 10 août 2021 en conférence de presse.