USA – Independance day: le message de Buhari à Joe Biden

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a félicité son homologue américain, Joe Biden, à l’occasion de la célébrations du 245e jour de l’indépendance de son pays, le 4 juillet.

« Le président Muhammadu Buhari se joint au président Joe R. Biden Jr, au gouvernement et au peuple des États-Unis alors qu’ils commémorent ce jour spécial, le 4 juillet, comme le 245e jour de l’indépendance et la célébration annuelle de la nationalité », a déclaré le président nigérian dans un communiqué publié dimanche par le porte-parole présidentiel, Garba Shehu, précisant que l’administration Biden fait de grands efforts pour renforcer les relations americano-africaines.

«Le président Buhari note avec plaisir comment l’administration Biden s’efforce sérieusement de surmonter certains des plus grands défis du pays, notamment le racisme et en particulier l’épidémie de coronavirus qui a infligé aux États-Unis, un quart des décès dans le monde », ajoute le communiqué.

« Le président Buhari exprime sa confiance qu’étant donné les valeurs partagées de démocratie, d’état de droit et de prospérité inclusive, le partenariat stratégique et les engagements entre le Nigeria et les États-Unis continueront de se développer pour le bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos peuples », conclut la note présidentielle.

Anciennes colonies britanniques, les Etats-Unis ont obtenu leur indépendance le 4 juillet 1776, après sept années de conflit armé qui opposa les treize colonies anglaises d’Amérique du Nord à l’Angleterre, d’avril 1775 à novembre 1782 et qui aboutit à la formation d’États unis indépendants.