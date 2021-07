« Shine your light »: après « Jerusalema », Master KG est de retour avec Akon et David Guetta

Après « Jerusalema », Master KG est actuellement en Italie pour promouvoir son nouveau single. »Shine your light » est la nouvelle chanson que vient de sortir le Sud-Africain, en collaboration avec deux stars, le DJ français David Guetta et le chanteur afro-américain Akon.

Après le morceau ultra-viral, «Jerusalema», Master KG revient avec un nouveau hit en puissance intitulé «Shine Your Light». Le hit en puissance mélange des rythmes afro-house aux vibrations ensoleillées et paroles exaltantes, et a été produit en collaboration, cette fois-ci, avec David Guetta et Akon.

«Je suis heureux et excité d’avoir collaboré avec non pas une mais deux légendes que sont David Guetta et Akon. « Shine Your Light », mon nouveau single, est spécial pour moi parce qu’il combine non seulement nos différents styles de musique, mais répand aussi un message positif.», a dévoilé Master KG. « Vous savez, pour moi, David Guetta et Akon représentent tous deux l’amour, l’unité et la solidarité, et c’est la raison pour laquelle je les ai choisis pour faire cette belle chanson avec eux, parce que ma musique aussi représente un peu la même chose. L’amour, l’unité et les ondes positives.« , a déclaré Sud-Africain classé parmi dans les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes du continent.

David Guetta retrouve Akon!

David Guetta semble, lui aussi, particulièrement saitsfait de cette collaboration. Pour «Shine Your Light», il a d’ailleurs eu la chance de retravailler avec Akon, plus de dix ans après le hit «Sexy Bitch».

«Je suis ravi d’avoir pu collaborer avec Master KG, et je suis si heureux de pouvoir à nouveau travailler avec mon ami de longue date, Akon! J’espère que « Shine Your Light » apportera de la joie aux auditeurs du monde entier alors que nous nous joignons à nouveau sur la piste de danse.»