Sentiment antifrançais: Jean-Luc Mélenchon en opération de charme au Burkina Faso

En visite au Burkina Faso, Jean-Luc Mélenchon, député et président de La France Insoumise (LFI), a promis dimanche, faire la lumière sur l'assassinat de l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara.

Candidat à l’élection présidentielle française de 2022, Jean-Luc Mélenchon a entamé depuis dimanche, une visite au Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, le parlementaire Français a visité dimanche, le mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou.

A lire aussi: Burkina Faso: la prestation de serment des membres de la CENI reportée une 3ème fois

A cette occasion, il a promis œuvrer pour faire la lumière sur l’assassinat de Thomas Sankara, notamment en mettant à la disposition du Burkina, tous les documents dont la France a en sa possession.

« L’avenir ce n’est pas ce qui doit arriver mais plutôt ce que nous devons faire et pour le faire, nous avons besoin de la mémoire vivante de Thomas Sankara. Nous voulons l’inscrire dans le panthéon des idées de la France insoumise », a déclaré le député français. « Thomas Sankara est à mes yeux une source d’inspiration pour l’insoumission politique », a-t-il ajouté.

Sentiment antifrançais!

L’opposant politique français Jean-Luc Mélenchon s’est également prononcé sur le sentiment antifrançais en Afrique. Il dit comprendre le sentiment anti-français des pays africains et critique la politique de son pays sur le continent.

A lire aussi: France – Emmanuel Macron giflé: réaction de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon

« Je comprends parfaitement que la jeune population africaine n’a pas la patience et la bienveillance de ses ainés et qu’elle trouve insupportable, la manière dont certains de mes compatriotes se comportent. Et je ne vois pas pourquoi je devrais, parce que je suis Français, je dois en être solidaire », a-t-il déclaré.

« Je parle de comportement individuel. Si je parle des comportements collectifs, je dois dire que, pour l’avenir, et si c’était à mon tour d’en décider, je procéderais tout à fait différemment », a-t-il fait savoir.