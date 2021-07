Sens Bénin: 04 journalistes remportent le concours de production d’articles ou vidéos sur l’entrepreneuriat

Le mercredi 30 juin 2021, Sens Bénin a primé 4 jeunes béninois dans la catégories production d’articles et vidéos pour le compte d’un concours organisé, il y a environ un mois et qui s’intitule Entrepreneur Best, acteur de changement au cœur de leur communauté?

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Ganiath Bello et Chams Deen Badigri ont remporté les premiers prix du concours initié par Sens Bénin et dont l’objectif était de produire des articles et des vidéos à la suite d’un atelier de renforcement de capacités.

Pour Kemi Fakambi, Directrice Générale de Sens Bénin, avec ce concours, Sens Bénin avait un double objectif. « Nous avons besoin d’associer des journalistes, des blogueurs capables de porter un regard externe sur les impacts des entrepreneurs qui ont été accompagnés par SENS Bénin depuis quelques semaines », a-t-elle expliqué.

A lire aussi : Entrepreneuriat: Sens Bénin lance un appel à la production d’articles et vidéos aux journalistes

Elle entend ainsi amener les participants à porter un regard externe sur les entrepreneurs Best. « Parce que pour nous, c’était important de vraiment objectiver les effets de nos interventions dans les villages, c’était important de montrer au plus grand nombre de personnes, les initiatives d’entrepreneurs ruraux, femmes et hommes, qui donnent vraiment beaucoup d’eux-mêmes pour autour d’eux, créer de la richesse qui soit mise au service de l’ensemble de la communauté », a-t-elle souligné.

Le deuxième objectif selon Kemi Fakambi était de permettre à des journalistes, à des acteurs du monde de l’information, de sortir de Cotonou pour faire l’état des lieux dans le reste du pays qui, dit-elle, est un peu délaissé. « Tous les candidats ont vraiment bien cerné les enjeux, qui sont derrière cette démarche Best. J’ai été très satisfaite de constater que ça a vraiment changé quelque chose pour eux », a-t-elle rassuré.

Ganiath Bello, lauréate de la catégorie vidéo, a eu la chance de vivre pendant deux jours avec une famille, transformatrice de graine de soja en fromage. D’après elle, cette entreprise permet à la transformatrice en tant que mère de famille, cheffe de famille, d’assurer le quotidien de ses enfants et les aider à entreprendre.

Ce prix que nous avons reçu, ce n’est pas prioritairement le notre, c’est d’abord pour elle, qui a le sens du leadership, grâce à elle, on peut découvrir ce que c’est que le développement à la base. Ganiath Bello

Le lauréat dans la catégorie article s’appelle Chams Deen Badiri, il est journaliste-blogueur. La production qui lui a permis d’être Lauréat est intitulée « Blandine Dognon, actrice de changement avec sa petite entreprise à Glazoué ». « Les localité ont été choisi au sort. Je suis allé faire une immersion avec cette transformatrice de soja en fromage », fait-il remarquer.

Pendant deux jours, Chams Deen a pu observer comment se fait la transformation de soja autrement. « Elle (la transformatrice, Ndlr) arrive à vendre 120 000F de soja par jour. Elle partage ses connaissances avec le voisinage, sa famille. C’est vraiment extraordinaire, je suis content et je suis encore prêt à retourner là-bas », a-t-il ajouté.

A noter que la démarche Best est une démarche que porte Sens Bénin depuis 10 ans avec les collectivités locales, les acteurs locaux de développement économique, les investisseurs solidaires, c’est une démarche qui veut créer de la richesse partagée sur le territoire béninois.