Samedi 03 Juillet, c’est la journée mondiale sans sac de plastique

Ce samedi 3 juillet 2021, la protection de l’environnement doit être au coeur des actions de tous. En effet, le 3 juillet est déclaré comme la Journée mondiale sans sac plastique.

La Journée mondiale sans sacs plastiques existe, et a lieu le 3 juillet pour rappeler les impacts négatifs qu’entraîne son utilisation. Et au Bénin, l’usage des sacs plastiques est normalement banni. En effet, l’Assemblée nationale béninoise a votéen 2017 une loi interdisant intégralement (production, importation, exportation, commercialisation, détention, distribution, utilisation) de sachets en plastiques non biodégradables. En dépit de cette loi promulguée par le Chef de l’Etat, la pratique demeure.

Principalement utilisés comme emballage, les sachets plastiques sont encore d’actualité au Bénin. Ces déchets, qui peinent à se dégrader, bouchent les canaux d’évacuation d’eau – ce qui crée des inondations – et menacent la préservation de la biodiversité en entraînant la pollution des rivières. Normalement, seuls les sacs biodégradables ou réutilisables sont autorisés dans le pays. Toute contravention est passible « d’une amende de 10 à 20 millions de francs CFA et d’un emprisonnement de trois à six mois » pour les entreprises productrices ou importatrices, selon la loi mise en vigueur depuis 2018.

Les sacs de plastique, néfastes du début jusqu’à la fin

Un sac plastique est fait de polyéthylène, un hydrocarbure fabriqué à base de pétrole. Ce matériau étant non recyclable, il fait donc partie des huit millions de tonnes de déchets plastique déversés dans l’eau annuellement. Ainsi, certains mammifères marins et des oiseaux confondent cette matière avec de la nourriture et s’étouffent avec les microparticules restantes. D’après l’Organisation des Nations unies (ONU), » environ un million d’oiseaux marins meurent chaque année à cause des matières plastique et le problème empire d’année en année. Moins de 5 % des oiseaux marins recensés en 1960 avaient du plastique dans leur estomac. En 1980, ce nombre était passé à 80 %. Sur la base des études actuelles, il est prévu que d’ici 2050, les océans auront plus de plastique que de poissons, et 99 % des oiseaux marins auront ingéré du plastique. »

Les matières plastiques se composent à l’en croire, des éléments : carbone (C), hydrogène (H), oxygène (O), azote (N), soufre (S), silicium (Si) et beaucoup d’autres composés chimiques toxiques. Selon plusieurs études, les sachets plastiques, dont la durée de vie varie entre 100 et 400 ans en fonction des conditions, influencent beaucoup le milieu de vie et leurs conséquences énormes et multiples vont de l’environnement à la santé humaine. Chaque année, entre 500 et 1000 milliards de sachets plastiques sont utilisés dans le monde, selon une enquête de Greenberry.