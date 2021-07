Real Madrid: empêtré dans une polémique, Florentino Perez réagit

Ce mardi, El Confidential a dévoilé des audios dans lesquels le président du Real, Florentino Perez, critiquait ouvertement deux légendes du club, Raul et Casillas. Dans un communiqué officiel publié sur le site du Real Madrid, Perez s’explique tout en menaçant de lancer des poursuites judiciaires.

Seulement, quelques instants après la publication de l’audio dans lequel on entend Florentino Perez, critiquer les légendes du Real, Raul et Casillas, le président madrilène a réagi via un communiqué publié sur le site officiel du club espagnol.

‘‘Compte tenu des informations diffusées dans El Confidencial, dans lesquelles sont collectées des phrases qui m’ont été attribuées, je pense qu’il est nécessaire de clarifier :

-Les phrases reproduites sont prononcées dans des conversations enregistrées clandestinement par M. José Antonio Abellán, qui a essayé de les vendre depuis de nombreuses années sans succès. Il est surprenant maintenant que, malgré le temps qui s’est écoulé, le journal El Confidencial les recueille aujourd’hui.

– Ce sont des phrases simples de conversations tirées du contexte général dans lequel elles se produisent.

– Qu’ils se reproduisent maintenant, après tant d’années depuis que ces conversations ont eu lieu, je comprends que cela est dû à ma participation en tant que l’un des promoteurs de la Super League.

-J’ai remis le dossier entre les mains de mes avocats qui étudient les actions possibles à entreprendre. », a déclaré le président du Real

Florentino Perez par le biais de ses avocats pourrait donc lancer des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans ce dossier. Cette affaire est donc loin d’être terminée et arrive à un moment où le club doit se concentrer sur le renouvellement de son effectif.