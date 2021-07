PSG: voici les raisons pour lesquelles Kylian Mbappe ne veut plus prolonger

Hier, les médias français ont annoncé le choix de Kylian Mbappe de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Le natif de Bondy serait en froid avec son directeur sportif, Leonardo, et n’aurait pas non plus apprécié les déclarations de son président sur son avenir, explique le Parisien, ce vendredi 2 juillet 2021.

Le quotidien L’Equipe annonçait le désir de Kylian Mbappe de ne pas prolonger son contrat, ce qui a mis en ébullition toute la presse française mais aussi espagnole. En effet, les médias pro-Real ont montré toute leur joie a cette annonce avançant que l’international français va rejoindre le club madrilène à la fin de son contrat avec Paris.

Et pour l’heure, c’est l’option la plus probable pour l’avenir du jeune Français. Et ce choix de Mbappe s’explique par la déception que lui a causé sa direction, explique Le Parisien, ce vendredi. En effet, les relations entre le directeur sportif, Leonardo, et le joueur ne sont pas bonnes. Ce qui explique d’ailleurs peut-être pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a repris la main dans le dossier de la prolongation.

De plus, l’international français n’aurait pas apprécié les récentes déclarations de son président sur son avenir: « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. », avait déclaré Al-Khelaifi.

Des propos que le natif de Bondy n’a ni compris ni appréciés. Si tout va très vite dans le football, et que le choix de Mbappe peut encore changer, le PSG se doit de changer son approche avec le champion du monde 2018.