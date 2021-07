PSG: les premiers mots d’Achraf Hakimi

Ce mardi 6 juillet 2021, le latéral droit Achraf Hakimi a officiellement rejoint l’effectif du PSG. Sur le site du club parisien, l’ex-défenseur de l’Inter Milan a montré toute sa fierté de pouvoir jouer désormais pour le vice-champion de France.

Ce transfert aura alimenté la presse française et européenne pendant des semaines, mais c’est désormais officiel. Le latéral droit marocain, Achraf Hakimi, s’est officiellement engagé avec le PSG ce mardi. Sur le site officiel du club, le défenseur a livré ses premières impressions.

« Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui. Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi », a assuré l’ex-joueur de l’Inter.

Très en forme avec les Nerazzurri cette saison, le marocain aura à cœur de prouver sa valeur avec son nouveau club. Quoi qu’il en soit, Hakimi est une nouvelle arme de choix pour le PSG dans son envie de conquête en Ligue des Champions.