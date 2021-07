PSG: le nouveau maillot extérieur dévoilé

Le PSG a dévoilé mercredi son maillot extérieur pour la saison 2021-2021. Une tunique dénommée « away » dominée par la couleur blanche.

Après son maillot domicile, le PSG a présenté mercredi sa tunique extérieur pour la saison 2021-2021. Dominé par le blanc, le maillot dénommé « away » rend hommage au Grand Paris.

« Audacieuses et inédites, les pièces reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys – et rendent hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’île de France et l’utilisation de l’argot ‘Paname’ qui embrasse Paris et sa banlieue », a écrit le club de la capitale dans un communiqué.