Projet de loi sur la «congolité» en RDC: l’Eglise catholique et le camp Kabila s’y opposent

Le cardinal Fridolin Ambongo a appelé les Congolais à se montrer vigilants après le dépôt de la proposition de loi sur la « congolité ». Ce texte vise à imposer comme condition à l’accession à la présidence de la République le fait d’avoir un père et une mère de nationalité congolaise.

Jeudi 8 juillet, le président de l’Assemblée nationale a réceptionné un projet de loi sur la nationalité, des mains du député Nsingi Pululu. C’est un texte élaboré par le candidat à l’élection présidentielle de 2018, Noël Tshiani, et qui sera discuté lors de la prochaine session parlementaire. Et ce nouveau projet de loi exige que les parents (père et mère) des candidats à la présidentielle soient des Congolais.

L’influente Église catholique et le camp de l’ancien président Joseph Kabila ont critiqué cette proposition de loi qui prévoit d’interdire aux citoyens ayant un parent étranger de se présenter à l’élection présidentielle en République démocratique du Congo, à deux ans du scrutin.

« C’est pour moi l’occasion, au nom de l’Episcopat et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la [congolité] qui ne promeut point la cohésion nationale tant souhaitée. Ce projet de loi, au lieu d’unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparait comme un instrument de l’exclusion et de la division », a indiqué le Cardinal Fridolin Ambongo lors d’un culte d’intronisation du nouvel archevêque de Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC.

Cette proposition de loi « apparaît comme un instrument d’exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui ont comme unique mérite de créer la tension au sein du peuple », selon le cardinal-archevêque.

Dans un communiqué sorti tard dans la soirée de samedi, la coalition de l’ancien président, Joseph Kabila, Front commun pour le Congo (FCC), s’est opposée à ladite loi «anticonstitutionnelle, inopportune, discriminatoire et conflictogène». Elle « met à mal l’unité du pays » et risque « d’hypothéquer les acquis démocratiques » et le processus électoral, selon le FCC, fulminant contre la majorité parlementaire «artificiellement fabriquée».

L’ancien camp au pouvoir a appelé à se « mobiliser » contre la loi « inique » et a promis de mobiliser ses députés, sénateurs et adhérents dans les prochains jours. La proposition fragilise déjà l’Union sacrée de la nation (USN), coalition créée par Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019.