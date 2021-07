Officiel: Didier Deschamps reste le sélectionneur des Bleus

Dans une interview accordée au Figaro et publiée ce jeudi 8 juillet 2012, le président de la FFF a confirmé le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, dans ses fonctions. Le patron de la fédération française a ainsi été convaincu de prendre la bonne décision en poursuivant l’aventure avec Deschamps.

Noël Le Graët a tranché. Le président de la Fédération Française de Football souhaitait s’entretenir avec Didier Deschamps après l’élimination précoce des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse. C’est chose faite et le patron de la fédération a confirmé Didier Deschamps comme entraîneur des Bleus.

« La réponse est oui. Je l’ai reçu longuement mercredi à Guingamp. La question a été réglée en trois minutes. Sa volonté est très forte de continuer, la mienne l’était aussi. Il n’y a pas eu de débat sur «qu’est-ce qu’on fait ?» et «comment on fait ?» J’ai de l’estime pour lui, je pense qu’il me le rend bien et à la Fédération également. En aucun cas, de par son palmarès en premier lieu, il ne méritait de ne pas continuer. La question pour moi était de savoir s’il voulait ou non poursuivre. Il était décidé, déjà en train de préparer les matches de la rentrée, de se projeter sur la suite. J’ai une confiance infinie en cet homme. Il n’y a pas de débat. C’est un gagneur, avec un palmarès unique. C’est un sélectionneur fidèle à la fédération et estimé par ses joueurs, il n’y a pas de cassure ou de fin de cycle. Il y a une question pour laquelle on n’avait, tous les deux, pas de réponse: comment a-t-on pu prendre deux buts en dix minutes face aux Suisses ? À 3-1, lui comme vous, comme moi, on pensait avoir gagné, » a expliqué le président de la FFF

On verra donc Didier Deschamps sur le banc de la France au mondial 2022 qui se joue au Qatar. Si les Bleus se qualifient bien sûr. Zinedine Zidane qui était pressenti pour remplacer Didier Deschamps, en cas de départ, devra encore patienter un moment.