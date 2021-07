Nigéria: libération des 100 villageois enlevés en juin

Après 42 jours de captivité, les 100 villageois enlevés début juin dans le village de Manawa, dans le nord-ouest du Nigeria, ont été libérés mardi 20 juillet 2021.

Les autorités de l’État de Zamfara ont annoncé mardi 20 juillet 2021, la libération des villageois enlevés il y a plus d’un mois par des bandits armés. «Le 8 juin 2021, des bandits ont envahi le village de Manawa et enlevé 100 villageois dont des femmes, en majorité de jeunes mères, des hommes et des enfants», indique un communiqué de la police de l’État de Zamfara.

«Les victimes, qui étaient retenues par leurs ravisseurs depuis 42 jours ont été libérées sans le paiement d’une quelconque rançon», affirme ce communiqué qui ne précise pas comment la libération s’est déroulée.

Le nord-ouest du Nigéria est confronté à de multiples attaques terroristes et criminelles. Des bandits enlèvent fréquemment des personnes pour exiger de forte somme comme rançon avant leur libération. Depuis quelques années, le nombre de déplacé augmente considérable dans cette région du Nigéria.