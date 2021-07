Nigéria: des dizaines d’élèves enlevées dans la région de Kaduna

Des hommes armés, soupçonnés d’être des bandits, ont envahi lundi matin l’école secondaire Bethel dans la zone du gouvernement local de Maramara Chickun, dans l’État de Kaduna, et ont enlevé des dizaines d’étudiants.

L’école secondaire touchée est un internat situé à la périphérie de Kaduna. Selon l’agent de sécurité de l’établissement, des individus non identifiés, armés et cagoulés, ont fait irruption dans l’enceinte aux environs d’une heure du matin et ont commencé à tirer en l’air.

« Je me suis échappé de justesse. J’étais au fond du dortoir de l’école quand j’ai entendu des coups de feu et j’ai décidé de me cacher », a confié Daniel Muhuta aux médias locaux.

Le personnel de sécurité a bouclé la zone, alors même que les parents et les proches des étudiants kidnappés se sont rassemblés à l’entrée principale dans une humeur triste. Une enquête a été ouverte pour retrouver les apprenants.

Au Nigéria, l’Etat de Kaduna est en proie à des enlèvements tous azimuts depuis le début de l’année. Le 10 juin dernier, deux professeurs et trois étudiants de l’école polytechnique de Nuhu Bamali dans la zone du gouvernement local de Zaria, ont été kidnappés par des individus non identifiés lors d’une attaque armée.

Il y a quelques mois, 39 élèves de l’école forestière d’Afaka avaient été kidnappés mais relâchés après que les parents ont payé une rançon non divulguée. Dans le même mois, plusieurs étudiants de l’Université Greenfield, le long de la route Kaduna-Abuja, avaient été enlevés. Leurs parents ont déclaré avoir payé 160 millions de nairas, dont 10 motos neuves avant la libération de leurs enfants.