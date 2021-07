Niger: plusieurs fonctionnaires écroués pour détournement de fonds publics

Plusieurs fonctionnaires nigériens ont été déposés en prison, mercredi, pour leur implication présumée dans une affaire de détournement de 8 milliards de francs CFA des caisses de l’Etat, a annoncé, jeudi, l’AFP, citant une source judiciaire.

Plusieurs cadres de l’administration nigérienne ont été placés, mercredi, sous mandat de dépôt dans une affaire de détournement présumé de fonds du Trésor public nigérien, a appris l’AFP, des services du Procureur de la République à Niamey. L’identité et le nombre des fonctionnaires épinglés n’ont pas été révélés mais une radio privée évoque quatorze individus.

Selon le président Mohamed Bazoum, c’est à la suite d’une inspection des fonds « sortis par un agent du Service des transports de la présidence de la république » que ces personnes ont été arrêtées. La presse locale indique de son côté que le principal artisan de ce détournement présumé a été arrêté en mai et écroué dans une prison près de Niamey, la capitale.

Il est accusé d’avoir décaissé 8 milliards entre 2017 et 2021 grâce à de « fausses lettres d’autorisation de paiement ». Ce n’est pas la première fois que des cas de détournement de fonds publics secouent le Niger. En 2020, une affaire de surfacturation d’achats et des livraisons non effectuées d’équipements militaires, pour un montant de 32,6 milliards FCFA (50 millions d’euros) avait fait grand bruit dans le pays.