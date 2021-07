Moele-Bénin: la saignée continue avec la démission de Cocou Aouissi et son mouvement LEC-PT

Nouvelle démission au sein de Moele-Bénin. Cocou Aouissi suit la vague des départs avec son mouvement LEC-PT. La lettre de démission a été adressée au président du parti, Jacques Ayadji, ce vendredi 23 juillet 2021.

La Ligue des Engagés pour la Continuité de Patrice Talon (LEC-PT) quitte le parti Moele-Bénin. Selon Cocou Aouissi, président de LEC-PT, Moele-Bénin ne répond pas aux aspirations du système partisan. C’est pourquoi il a décidé de claquer la porte avec les militants de son mouvement.

A la pratique, nous nous sommes rendus compte que le parti ne répond pas aux aspirations du système partisan dans sa forme ni dans son fond, et ne présage pas d’un avenir politique radieux pour des jeunes militants neutres que nous constituons, sans affiliation avec votre personne. Cocou Aouissi

Le président de LEC-PT a profité de la lettre de démission pour exprimer son désespoir et mécontentement suite à des démarches menées, en lien avec les récentes suspensions au sein du parti. « Recevez, à travers ceci, l’expression de mon désespoir et de mon mécontentement liés aux multiples démarches que j’ai menées à votre endroit au lendemain des suspensions et démissions pour une sortie de crise et qui sont restées sans suite et ignorées », a-t-il adressé à Jacques Ayadji.