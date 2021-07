Mercato: le Béninois Andréas Hountondji signe à Caen

Le Béninois Andréas Hountondji est désormais un joueur professionnel. Le jeune attaquant a signé son premier contrat pro avec le stade Malherbe de Caen, son club formateur.

C’est officiel! Andréas Hountondji est un joueur professionnel du stade Malherbe de Caen. Le jeune attaquant béninois a signé son premier contrat pro avec le club de ligue 2 française. L’ailier de 19 ans s’est engagé pour trois ans avec les Malherbes, soit jusqu’en 2024.

Arrivé en Normandie en 2019 en provenance de Torcy, Andréas Hountondji s’est rapidement imposé comme un joueur prometteur. Très à l’aise dans le un contre un, le joueur a rapidement gagné la confiance de ses employeurs qui ont décidé de lui donner sa chance.

« Andréas est un joueur qui a de belles qualités athlétiques et un sang-froid assez impressionnant devant le but. Ce contrat est une récompense, on va continuer à l’accompagner dans sa progression. », explique Yohann Eudeline sur le site officiel du club. Ce nouveau statut s’accompagne de nouvelles responsabilités pour le Béninois dans le groupe de Stéphane Moulin.

Un jeune talent que la sélection béninoise doit rapidement approcher avant que les autorités françaises ne lui mettent le grappin dessus. Le joueur a d’ailleurs confié, il y a quelques mois, qu’il n’hésitera pas à rejoindre les Écureuils si on lui faisait appel.