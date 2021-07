Macron en Polynésie: «Heureusement que tu es venu tout seul, parce qu’il y a plein de filles ici »

Le président français, Emmanuel Macron, aura été au centre de plusieurs formes de polémiques, des plus marrantes aux plus extraordinaires. Après sa gifle, il y a quelques semaines, Macron reçoit en plein visage une blague des plus gênantes en Polynésie.

Lors d’un déplacement du Commandant en chef français en Polynésie, lundi, Macron a pris le temps de faire la conversation avec la population locale. Même après avoir été sèchement giflé par un Français, il ne s’est pas empêché de faire un nouveau bain de foule. Cette fois, les Polynésiens, ayant remarqué que l’épouse du chef de l’Etat n’était pas du voyage, ont fait une blague à Macron.

« Heureusement que tu es venu tout seul, parce qu’il y a plein de filles ici ! », a laissé entendre un homme dans la foule. Dans un premier temps, Macron n’avait pas bien compris les propos, et a demandé à ce que l’homme le répète et c’est après le second exercice que le président, dans un rire forcé, a laissé exprimer une certaine gêne.

Notons que la visite de travail d’Emmanuel Macron en Polynésie française était également l’occasion pour lui, d’exhorter la population à la vaccination, « parce qu’on le voit sous toutes les latitudes : quand on est vacciné, on est protégé et on ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins, le virus ».