Limitation à 2 mandats dans l’espace CEDEAO: le relais symbolique transmis à Talon

Le 2ème sommet citoyen ouest-africain, sur la bonne gouvernance, l’alternance et la démocratie, s’est déroulé ce samedi 10 Juillet dans la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. La cérémonie a été marquée par la remise au chef d’Etat béninois, Patrice Talon, du relais symbolique de deux mandats.

Le professeur David Dossey, coordinateur des Universités sociales du Togo, a remis ce samedi au président Patrice Talon, le témoin symbolique de limitation à deux mandats dans l’espace Cedeao.

C’est à l’occasion du deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l’alternance et la démocratie.

Prenant le relais symbolique de 2 mandats, le président Patrice Talon s’est engagé à passer le témoin au terme du mandat en cours en 2026.

« Je mesure la portée du relais et devant vous combien je vais m’engager, vous prendre à témoin pour passer ce relais, le troisième dimanche de mai 2026, à celui qui aura la confiance du peuple béninois », a promis l’actuel locataire de la Marina

Pensant en faire une tradition au Bénin, le président Patrice Talon précise : « Je voudrais vous garantir que je demanderai une dérogation du protocole d’Etat pour que le symbole de l’alternance que vous venez de me remettre fasse partie des éléments du rituel de passation de charges ».

Au demeurant, ce n’est pas la première fois que le chef de l’Etat béninois donne la garantie qu’il ne fera pas un nouveau mandat.

Lors du tout premier entretien qu’il a accordé aux médias étrangers au lendemain de sa réélection pour un second mandat, Patrice Talon avait déjà rassuré ses compatriotes et la communauté internationale qu’il n’irait pas au-delà de deux mandats. Mais en politique, entre la parole et les actes, il y a souvent un grand fossé. Attendons donc de voir.