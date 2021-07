Ligue des Champions: le calendrier de la prochaine saison dévoilé

l’UEFA a dévoilé ce vendredi 2 juillet 2021, le calendrier complet de la prochaine édition de la Ligue des Champions. La compétition va débuter le 14 septembre prochain, et la finale se jouera le 28 mai 2022.

Tous les clubs qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des Champions ne sont pas encore connus. En effet, des matchs de barrage doivent encore être joués pour déterminer les derniers qualifiés pour la compétition reine en Europe. Toutefois, l’UEFA a dévoilé ce vendredi le calendrier complet de la compétition.

Ainsi, la phase de poule se tiendra du 14 septembre au 8 décembre. Les huitièmes de finale se dérouleront du 15 février au 16 mars ; les quarts, du 5 au 13 avril ; les demi-finales, du 26 avril au 4 mai ; et la grande finale se jouera le 28 mai à Saint-Pétersbourg.

Calendrier complet de la LdC 2021/2022

journée 1: 14-15 septembre 2021

journée 2: 28-29 septembre 2021

journée 3: 19-20 octobre 2021

journée 4: 19-20 octobre 2021

journée 5: 23-24 novembre 2021

journée 6: 7-8 décembre 2021



Phase à élimination directe:

huitièmes de finale: 15, 16, 22 et 23 février 2022 et 8, 9, 15 et 16 mars 2022

quarts de finale: 5-6 et 12-13 avril 2022

demi-finales: 26-27 avril 2022 et 3-4 mai 2022

finale: 28 mai 2022