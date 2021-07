Le Sénégal et la Mauritanie veulent donner une nouvelle dimension à leur coopération bilatérale

Le président sénégalais, Macky Sall, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, se sont convenus d’élargir et consolider les relations d’amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent leurs pays.

« A l’aimable invitation de mon frère et ami, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, je suis heureux d’effectuer une visite de travail et d’amitié en Mauritanie, les 12 et 13 juillet 2021 », a déclaré Macky Sall, ajoutant qu’ensemble, « nous voulons élargir et consolider les relations historiques d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre nos deux pays. ».

Au cours de la rencontre entre les deux chefs d’Etat, « sept accords de coopération ont été signés« . Ces accords portent notamment sur des questions relatives « à la justice, à la pêche et au transport. ».