Le pape François restera «encore quelques jours» à l’hôpital

Le pape François « restera hospitalisé encore quelques jours », afin « d’optimiser au mieux la thérapie médicale », a indiqué lundi un communiqué de son porte-parole.

«Sa Sainteté le Pape François a passé une journée tranquille et a terminé ses soins post-opératoires. Afin d’optimiser la thérapie médicale et de réhabilitation, le Saint-Père restera hospitalisé quelques jours de plus», a annoncé le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Sur son lit d’hôpital, le Saint-Père, grand amateur de sport, n’a pas manqué de suivre la victoire de l’Argentine (Copa America) et de l’Italie (Euro), et de partager quelques réflexions sur le sport. Il s’est attardé sur le sens du sport et de ses valeurs, et sur la capacité à pouvoir accepter n’importe quel résultat.