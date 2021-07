Kylian Mbappe sur la couverture de « FIFA 22 »

Via une publication sur son compte Instagram ce vendredi 9 juillet 2021, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappe, annonce qu’il sera sur la couverture du jeu électronique FIFA 22. Le jeune attaquant français était déjà sur la couverture de l’édition de l’année passée.

Kylian Mbappe sera donc aussi sur la jaquette de « FIFA 22 ». Après avoir remplacé Eden Hazard sur l’édition de l’année passée, Kylian Mbappe a été maintenu par EA electronics, l’entreprise qui édite le jeu, sur la jaquette du prochain opus du jeu de simulation de football.

L’international français l’a lui-même annoncé sur son compte Instagram via une publication: «Encore. Fier d’être à nouveau en couverture de FIFA22.». Une information confirmée par EA qui a publié les premières images de la future jaquette de son jeu.

