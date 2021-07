« Jeanne nous a quittés sur la pointe des pieds, …, sans nous dire au revoir », José Tonato pleure sa DC

C’est le deuil au Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) suite au décès de dame Jeanne Acacha Akoha, Directrice de Cabinet dudit Ministère. Et José Tonato qui a perdu plus qu’une collaboratrice ne s’en remet pas.

Directrice de Cabinet du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), Mme Jeanne Acacha Akoha est décédée dans un accident de la circulation, samedi 3 juillet 2021, vers 19 heures à hauteur de Savalou. La Directrice de Cabinet et son époux revenaient d’un enterrement à Natitingou lorsque le drame est survenu. Et le ministre José Tonato est presque dans le déni face à ce drame.

« Jeanne. Jeanne nous a quittés sur la pointe des pieds, comme elle a vécu, dans une grande discrétion, sans nous dire au revoir, finalement. Elle qui mettait un point d’honneur à accomplir sa mission républicaine, dans les formes requises, depuis plus de 5 ans à mes côtes, est partie, non pas lors de nombreuses missions qu’elle a conduites en mon nom, mais pendant une visite privée, qu’elle a voulue, pour soutenir affectueusement, un ami éploré, à 600km de Cotonou. », a écrit l’urbaniste sur sa page Instagram.

Et de continuer : « Entant que collaboratrice, pendant près de 10 ans, Jeanne s’est révélée à moi comme une grande femme très digne, une patriote engagée, une amoureuse du travail bien fait dans la discipline, l’honnêteté et le respect de l’autorité, mais surtout dans l’observance strict des règles de la République. J’ai collaboré avec bonheur et satisfaction avec une militante hors pair de l’environnement » .

« Jeanne a été aussi une grande sœur pour beaucoup d’entre nous, une vraie maman pour plusieurs autres, la confidente de certains, … La médiatrice, la conseillère et la cheffe de l’administration nous laisse quelque peu désemparés… Mais de l’orient où elle nous regarde désormais, pour suivre l’œuvre de refondation de notre cadre de vie, elle ne nous abandonne pas ! La force de cette conviction nous permet de continuer le chemin, avec elle, autrement. »

« Chère Jeanne, repose en paix, veille sur les tiens.«