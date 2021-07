«Je ferai désormais de vos tatouages une force», Sessimè reprend du service (vidéo)

La chanteuse béninoise, Sessimè, a raconté une douloureuse histoire de sa vie dans une vidéo titrée « Ma vie, mon histoire ». Dans cette vidéo de plus de 5 minutes, publiée sur sa page Facebook, ce samedi 10 juillet 2021, la chanteuse a promis reprendre du service après plus d’un an de dépression.

Sessimè est passée par des phases de dépressions depuis plus d’un an en raison des critiques, dont elle fait souvent l’objet. « Depuis quelques années, je fais les frais de nombreuses critiques, parfois infondées, des moqueries, des insultes, toutes formes d’injustices, de la part de plusieurs personnes », a confié Sessimè dans une vidéo de 5minutes 17 secondes.

A en croire Sessimè, beaucoup s’acharnent contre elle, sans connaître le réel fondement de ses choix. « A vrai dire, je recherche encore la réponse dans vos insultes, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je pense, quoi que je touche, tout est sujet à des réactions méprisantes de votre part », a-t-elle expliqué.

Des envies de suicide

« Je suis devenue l’imparfaite au milieu des hommes parfaits », a-t-elle évoqué. Selon ses confidences, Sessimè dit être souvent critiquée pour son habillement, pour n’avoir pas encore fait des enfants, pour son célibat.

C’est ainsi qu’au bord de la dépression, Sessimè avait eu envie de se suicider. « Aujourd’hui, je vous ouvre mon cœur. Pendant plus d’un an, je n’ai pas pu me concentrer sur mon boulot. Je n’ai même pas pu aller travailler au studio, j’ai pris par plusieurs phases de dépressions, et je vous l’avoue, l’idée d’en finir une bonne fois pour de bon m’avait souvent titillé l’esprit », dit-elle d’une voix tremblante presque qu’au bord des larmes.

« Je suis taouée de tout, selon l’inspiration de chacun »

La chanteuse avoue avoir pris par des phases de doutes, avoir passé des semaines entières à pleurer, certaines journées à ne pas manger. « Et tellement je prends chair avec vous, je suis taouée de tout, selon l’inspiration de chacun », peut-on entendre dans la vidéo.

Pour l’heure, bien qu’elle ne sache pas encore ce qu’il faut faire pour être parfaite aux yeux du public béninois, Sessimè semble avoir pris de la hauteur. « Il est temps pour moi de reprendre du service. Je ferai désormais de vos tatouage une force », a-t-elle promis.

A noter que Sessimè a annoncé la sortie d’un nouveau projet intitulé « Tatouage », pour le 18 juillet 2021.