« Exterminez tous les bandits maintenant », Muhammadu Buhari ordonne de nouveau à l’armée

Le président Muhammadu Buhari a condamné les attaques et les meurtres incessants perpétrés par des bandits à Zamfara, Kaduna et dans d’autres États du Nord, tout en donnant un ordre formel à l’armée de parler aux bandits dans la langue qu’ils comprennent.

Le président Muhammadu Buhari a condamné les attaques et les meurtres incessants perpétrés par des bandits à Zamfara, Kaduna et dans d’autres États du Nord. Dans une déclaration signée par son principal assistant spécial chargé des médias et de la communication, Garba Shehu, le président a exhorté l’armée à écraser les criminels.

M. Buhari souhaite que l’armée réponde aux bandits dans une langue qu’ils comprennent. Le président a déclaré que les agences de sécurité du pays travaillent actuellement sur de nouvelles méthodes et politiques qui donnent de bons résultats dans de nombreuses régions troublées du pays.

Il « appelle à une réponse énergique au meurtre de citoyens innocents dans les communautés rurales », indique le communiqué. Il affirme également que la nation, ses militaires et l’ensemble de la population doivent faire preuve du courage nécessaire pour vaincre les bandits et les terroristes.

Le Président a critiqué les politiciens qui, selon lui, ne cherchent qu’à obtenir des applaudissements avec leurs commentaires sur la sécurité. M. Buhari a conseillé aux politiciens de se joindre aux efforts sincères en cours visant à trouver des solutions durables aux problèmes de sécurité auxquels le pays est confronté. Il a exprimé sa tristesse face aux pertes de vies humaines, exhortant les agences de sécurité à faire tout leur possible pour empêcher la répétition d’attaques en toute impunité.