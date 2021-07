Euro – Suisse: après la France, Shaqiri veut créer l’exploit contre l’Espagne

La Suisse affronte l’Espagne ce vendredi 2 juillet pour le compte des quarts de finale de l’Euro 2020. Dans une interview accordée à L’Équipe, le meneur suisse, Xherdan Shaqiri, s’est montré confiant avant le match, après leur exploit en huitième contre la France.

En huitième de finale, les joueurs de la Suisse ont pu créer le plus grand exploit de cette édition de l’Euro. Les Helvètes ont, en effet, réussi à éliminer la France, grandissime favorite de la compétition, au terme d’un scénario complètement fou. De quoi donner de la confiance au meneur de la Suisse, Xherdan Shaqiri, avant leur quart de finale contre l’Espagne ce vendredi.

Mais l’attaquant de 29 ans a conscience qu’il faudra mettre les mêmes ingrédients que contre les Bleus : « On a prouvé maintes fois qu’on n’est pas qu’une équipe défensive et montré contre la France qu’on peut marquer plus d’un but, trois même, contre les grandes équipes. On sera donc fidèles à nous-mêmes. Après, plein de choses peuvent se passer contre une équipe au top niveau. C’est ce qu’on a vu contre la France. », a déclaré le joueur de Liverpool.

Faudra quand même faire très attention à cette équipe de la Roja qui monte en puissance dans la compétition. Après des débuts poussifs contre la Suède et la Pologne, les espagnols ont retrouvé leur efficacité offensive en inscrivant 10 buts lors de leur dernier match. En tout, ce quart de finale qui se joue à 16h GMT, promet du spectacle.