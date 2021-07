Euro 2021: les danois pestent contre l’arbitrage

Après un Euro héroïque, Le Danemark a été éliminé en demi-finale de la compétition ce mercredi 8 juillet 2021 par l’Angleterre (2-1 AP). Un match dont l’issue a été déterminée par les erreurs d’arbitrage, selon les danois.

On connaît désormais la finale de l’Euro 2020. L’Italie défiera l’Angleterre à Wembley le dimanche prochain pour le graal. Les anglais ont rejoint la dernière étape de la compétition après avoir éliminé le Danemark dans les prolongations ce mercredi. Une élimination injuste pour les danois qui pestent contre l’arbitrage.

« Je ne peux tout simplement pas le voir siffler. Je pense que c’est dur. Une chose est de perdre un combat, mais de cette façon c’est vraiment ennuyeux et dommage pour les garçons. C’est amer. Une façon amère de quitter le tournoi », a dit le sélectionneur Kasper Hjulmand à la fin du match.

Daniel Wass, lui, a été encore plus direct : « Nous sommes déçus de perdre les demi-finales et nous le faisons sur une énorme erreur d’arbitrage. La déception est encore plus grande quand c’est l’arbitre qui décide du match. Je pense que nous avons joué un tour final fantastique. Se rendre en demi-finale à Wembley… et ensuite perdre sur une erreur d’arbitrage. Je pense que c’est une honte ».

Les danois soutenus par Arsène Wenger

Les Danois ont été rejoints dans leur analyse par d’autres personnalités du football, comme Arsène Wenger : « Il n’y avait pas de pénalty. Dans une telle situation, je ne comprends pas, ils ne demandent pas à l’arbitre d’aller voir. Dans une telle situation, c’est tellement important, l’arbitre est plus que convaincu qu’il y a eu un penalty. Ce n’était pas du tout assez clair pour dire « oui, il y avait penalty » », a déclaré l’ancien coach d’Arsenal

Au-delà de ce penalty litigieux, d’autres faits de jeu ont étonné dans cette prolongation. Par exemple, le temps additionnel de six minutes, les lasers verts sur les joueurs et notamment sur le visage de Kasper Schmeichel lors du penalty et enfin, les deux ballons sur la pelouse lors de l’action de Sterling qui amène le penalty. Héroïques durant tout le tournoi, les danois quittent la compétition d’une façon déplorable, et c’est le moins qu’on puisse dire.