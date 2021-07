Emmanuel Sheyi Adebayor, nouvel ambassadeur du civisme fiscal au Togo

La légende du football togolais, Emmanuel Adebayor, est depuis mardi, le nouvel ambassadeur du civisme fiscal au Togo.

L’international togolais, Emmanuel Sheyi Adebayor, est désormais officiellement le nouveau visage de la promotion du civisme fiscal au Togo. L’ancien capitaine des Eperviers (87 sélections, 32 buts) a conclu mardi dernier au siège de sa fondation caritative à Lavié (Plateaux), un accord avec l’Office Togolais des Recettes (OTR).

Selon les termes de l’entente, l’administration fiscale pourra gratuitement utiliser l’image et l’influence de l’ex-attaquant d’Arsenal et du Real Madrid, dans le cadre de ses différentes activités d’information, de sensibilisation et de communication sur le civisme fiscal.

“Certains ont déjà pu observer sur les chaînes de télévision, Shéyi Adébayor exhorter nos compatriotes à payer la taxe d’habitation ou la taxe foncière. C’est en ce sens que nous avons souhaité lier ce partenariat nous permettant d’utiliser gratuitement son image pour promouvoir le civisme fiscal”, explique le commissaire général de l’OTR, Philippe Tchodie.

“Le développement de chaque pays se réalise grâce aux impôts. Donc je demande à mes compatriotes de faire des efforts pour payer les impôts. Le pays réalise en ce moment, quelque chose de magnifique et c’est à nous de mobiliser la population”, a affirmé de son côté le Ballon d’Or africain 2008, qui est également impliqué dans de nombreux projets socio-éducatifs et économiques.