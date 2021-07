Coup d’Etat en Haïti: un Américain parmi les six personnes arrêtées

Selon le ministre haïtien chargé des questions électorales, Mathias Pierre, un américain figure parmi les 6 personnes arrêtées par la police dans le cadre de l’enquête lancée, suite à l’assassinat du président Jovenel Moïse, dans la nuit du mardi 6 à mercredi 7 juillet 2021.

La traque se poursuit en Haïti après le coup d’Etat du mercredi matin. Ce jeudi, la police haïtienne a annoncé avoir tué quatre « mercenaires », membres présumés du commando qui a criblé de balles le président Moïse à son domicile par un commando armé dans la nuit de mardi à mercredi, et en avoir interpellé six autres.

« Parmi les assaillants, six sont entre les mains de la police et cinq voitures ont été récupérées. Malheureusement, la population en a brûlé trois », a détaillé ce jeudi, le chef de la police nationale, Léon Charles, dans une conférence de presse. « Nous avons déjà en main les auteurs physiques et nous sommes à la recherche des auteurs intellectuels », a poursuivi le chef policier.

Selon AFP qui cite le ministre haïtien chargé des questions électorales, Mathias Pierre, un Américain fait partie des six personnes arrêtées par la police haïtienne pour l’assassinat du président Jovenel Moïse.

Plus tôt, l’émissaire de l’ONU en Haïti, Helen La Lime, a déclaré que plusieurs « auteurs possibles » de l’assassinat du président « ont par ailleurs trouvé refuge dans deux bâtiments » à Port-au-Prince « et sont encerclés par la police ».