Côte d’Ivoire – Rencontre Gbagbo/Ouattara: l’ancien président fait une demande spéciale à son successeur

La rencontre en l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et l’actuel, Alassane Ouattara, a effectivement eu lieu au palais présidentiel de Côte d’Ivoire. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête de quelques minutes pour discuter de sujets d’actualité nationale.

A l’issue de la rencontre tant attendue entre le président ivoirien, Alassane Ouattara, et son prédécesseur, Laurent Gbagbo, ce dernier a indiqué avoir eu une discussion conviviale avec le chef de l’Etat. « Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, et on a parlé fraternellement, amicalement et je suis très heureux de cette discussion », a fait savoir Laurent Gbagbo.

En ce qui concerne le fond de la rencontre, la question des prisonniers politiques a été abordée et, selon les informations, Laurent Gbagbo a demandé à Ouattara de libérer ces derniers. « En ce qui me concerne, j’ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise 2010-2011 et qui sont encore en prison », a indiqué le Woody de Mama.