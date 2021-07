Cameroun: cinq militaires brûlés vifs dans une attaque de Boko Haram

Cinq militaires camerounais ont été tués, brûlés vifs, dans une attaque de Boko Haram dans l’extrême-nord du pays, dans la nuit du lundi à mardi, trois jours après le carnage de la secte djihadiste à Sagmé, a annoncé la presse locale.

Au moins cinq soldats camerounais ont été tués cette nuit dans une attaque de Boko Haram dans l’extrême-nord du pays. Selon la presse locale, le drame s’est produit aux environs de 3 heures du matin. Ils sont morts « brûlés vifs au poste de Zigagué à 30 km de Waza Extrême-Nord Cameroun », informe une source.

Cette attaque survient, trois jours après la mort de six militaires camerounais. L’attaque des djihadistes a eu lieu à Sagmé, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Nigeria, où est né Boko Haram.

Les membres de Boko Haram « sont venus vers quatre heures du matin, à bord de six véhicules, lourdement armés. Nous déplorons la mort de nos six soldats qui sont tombés sur le champ, les armes à la main, et il y en a eu quatre qui ont été blessés », a déclaré à la télévision nationale, Bakari Midjiyawa, gouverneur de la région de l’Extrême-Nord.