Burkina Faso: les grandes décisions du Conseil des ministres extraordinaire du jeudi 22 juillet 2021

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce jeudi, un Conseil des ministres extraordinaire qui a examiné des dossiers inscrits à son ordre du jour.

Les membres du gouvernement burkinabé ont tenu leur réunion hebdomadaire du Conseil des ministres ce jeudi. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura a fait la synthèse des travaux à la presse à l’issue du Conseil.

– Au titre de la présidence du Faso, pour le compte du Ministre d’Etat, ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, le Conseil a examiné le rapport général du Haut conseil pour la Réconciliation et l’Unité nationale (HCRUN) après cinq ans de travail. Ce rapport examiné fait le point des résultats obtenus, de l’ensemble du travail abattu. Il indique également les questions dont des solutions n’ont pas été trouvées. Le Conseil a félicité le HCRUN pour ce travail abattu. Le HCRUN a été créé par une loi du 06 novembre 2015 pour un mandat de cinq ans.

– Au titre du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), à la faveur du remplacement du représentant de la Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB). Ce nouveau décret abroge le précédent.

– Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration et des Burkinabè de l’extérieur, le Conseil a adopté un rapport portant demande d’agrément du gouvernement pakistanais pour la nomination d’un Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso avec résidence à Tripoli en Libye. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination dudit Ambassadeur. Notre pays entretien des relations de coopération depuis 2019 avec la République islamique et fédérale du Pakistan.

– Au titre du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un rapport relatif à un décret portant conditions d’octroi d’une dérogation en matière de traitement salarial aux Etablissements publics de l’Etat (EPE). Dans le cadre de la recherche d’une performance continue de ces établissements, ce décret vise un encadrement strict de l’octroi de dérogation de traitement salarial dans les EPE et cela en lien explicite avec leurs missions spécifiques, avec leurs résultats et avec leurs charges.

– Au titre des communications orales, le Conseil a entendu une communication du ministre de la Santé, qui a fait le point de la situation relative à la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Cette situation se caractérise d’une part, par une tendance baissière des cas de Covid au Burkina Faso, et d’autre part par l’arrivée des vaccins. Un premier lot de vaccins est arrivé dans le cadre de l’initiative Covax et un deuxième lot offert par les Etats unis d’Amérique. Le Conseil a fait une observation liée à la recrudescence de la pandémie dans les pays voisins, de la sous-région, et dans le monde avec l’apparition des variantes. Au regard de cette situation, le président du Faso a invité le gouvernement à réengager les populations dans le respect des mesures barrières.

Le ministre de la communication a informé le Conseil de la tenue de la 24e édition des prix GALIAN, le jeudi 15 juillet 2021. 20 lauréats au palmarès officiel et 13 prix spéciaux ont été décernés. Le Conseil a félicité les lauréats, et encouragé l’ensemble de la famille de la presse à la recherche de l’excellence.