Bénin: violente altercation entre Togbè Yéton et un policier à Calavi (vidéo)

Violente altercation entre l’artiste cagoulé, Togbè Yéton, et un élément de la police républicaine, ce vendredi 30 juillet 2021 à Abomey-Calavi. Au moment des faits, l’artiste a lancé une vidéo en direct sur sa page Facebook pour donner sa version des faits.

Selon les faits racontés par Togbè Yéton, il circulait dans son véhicule quand il a été interpellé par l’agent de police. Ayant ses pièces à jour, il n’a pas hésité à s’arrêter. Mais la suite s’est visiblement mal passée. L’artiste dit ne pas digérer la manière dont il a été traité par le policier qui aurait tenté de l’humilier. Il dit avoir essuyé des insultes de la part de ce dernier, qui lui aurait exigé d’enlever son masque.

Vidéo enregistrée sur la page Facebook officielle de Togbè Yéton

Si je te rencontre sur mon chemin, je te casse la gueule. Je suis tranquille dans mon coin, si vous me cherchez, ça va mal se finir. Méfiez-vous, sinon je vais tous vous envoûter. Togbè Yéton

Dans la vidéo enregistrée en direct, on aperçoit un policier avancer en direction de Togbè, avec la menace de casser le téléphone de l’artiste. « Je vais te casser le portable là hein… », dit-il. Je ne vous ai pas manqué de respect. « Si vous ne me respectez pas et je ne vous respecterai pas », a répliqué Togbè Yéton, en langue nationale Fon.