Bénin: Mathys Adidjatou désignée présidente du Conseil des ministres de tutelle de la CIPRES

Le Bénin organise, après la République sœur de Madagascar, la 30e session ordinaire du Conseil des Ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. A l’issue des travaux, dont l’ouverture officielle a été faite ce jeudi 29 juillet 2021 par le ministre Abdoulaye Bio Tchané, la ministre béninoise du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys, a été désignée pour présider le Conseil des ministres de tutelle de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale en Afrique.

Après de multiples reports, la pandémie liée à la COVID-19 a contraint la CIPRES à recourir à une rencontre virtuelle qui ne change en rien la détermination de l’institution à aborder avec rigueur et sérieux les différents points inscrits à l’ordre du jour.

Depuis sa mise en place, grâce au traité signé le 21 septembre 1993 à Abidjan en République de Côte- d’Ivoire, la CIPRES n’a cessé de progresser et de bénéficier de l’adhésion des populations des Etats membres à ses actions qui la rendent de plus en plus visible. C’est l’observation faite par le ministre Abdoulaye Bio Tchané, représentant du président Patrice Talon, empêché, dans son allocution d’ouverture.

Un nouveau dispositif de protection sociale

Selon lui, il s’agit de la mise en place des indicateurs de gestion et de cadrage constitués de ratios prudentiels et de normes de performance ; du contrôle rigoureux du fonctionnement des organismes avec comme corolaire, l’amélioration sensible de leur gouvernance ; de l’adoption d’un plan comptable typique applicable aux organismes de prévoyance sociale ; de l’édiction de règles communes de gestion des finances administratives et comptables ; de l’ordonnancement d’un nouvel ordre juridique à travers le Traité révisé de la Conférence, lors de la 19e session ordinaire les 13 et 14 février 2014 à Abidjan en Côte-d’Ivoire, intégrant des règles plus souples et de l’adoption d’un nouveau schéma institutionnel et la prise en compte de nouvelles orientations dans nombre de domaines.

Pour le ministre Abdoulaye Bio Tchané, ce bilan est suffisamment riche même si, dit-il, au-delà de ces actions, il reste du chemin à parcourir. « C’est pourquoi, dans nos efforts, nous ne devons pas perdre de vue que l’un des défis majeurs à relever dans les années à venir, sera de parvenir à une extension judicieuse et réaliste de la couverture sociale à toutes les couches de nos populations », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que le Gouvernement du Bénin a, à juste titre, adopté et mis progressivement en œuvre un nouveau dispositif de protection sociale, à travers un programme ambitieux dénommé : « Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) ».

Ce programme ARCH répond à un impératif de protection sociale holistique des couches vulnérables de la population béninoise. « Il constitue un paquet de quatre (04) services cohérents de protection sociale offerts à un guichet unique, à savoir : l’assurance maladie qui en est le volet principal ; la formation ; le micro-crédit ; et l’assurance vieillesse », a-t-il précisé.

Je puis dire que l’ensemble des États de la zone CIPRES partagent les mêmes réalités, les mêmes défis et aspirations en matière de couverture sociale pour leurs populations respectives. Je me réjouis donc de l’engagement politique de chacun des États de la zone CIPRES représenté sur cette plateforme, à rendre effective la protection sociale au profit de nos populations non encore impactées. C’est pourquoi, nous nous devons de nous battre résolument et sans relâche au sein de la CIPRES et tout mettre en œuvre pour la maintenir vivante, efficace et performante. Abdoulaye Bio Tchané

Il n’est plus à démontrer qu’en acceptant donc d’abriter la 30e session ordinaire du Conseil des Ministres de la CIPRES, le Bénin a voulu apporter sa contribution à l’édification de la CIPRES, dont il faut à tout prix consolider les acquis.

Dans son discours d’ouverture, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys, est revenue sur la crise du coronavirus. « Vous convenez avec moi que cette crise sanitaire a plus que jamais, mis en exergue, l’importance de la problématique de l’assurance maladie et la place que doit occuper la sécurité sociale dans les politiques et programmes de développement de nos Etats », a-t-elle confié.

Mieux, elle propose l’accélération du processus d’harmonisation et d’adoption des politiques de protection sociale dans la zone CIPRES, aux réalités africaines et aux besoins quotidiens des populations.

Adidjatou Mathys s’est assurée de formuler le vœu que les résultats issus des travaux insufflent à l’organisation commune, une nouvelle dynamique pour le bien-être des populations.

Mathys Adidjatou désignée Présidente du Conseil des ministres de tutelle de la CIPRES

A l’issue des travaux, c’est la la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys, qui a pris les rênes de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ce jeudi 29 juillet 2021.

Prenant la parole, la ministre Mathys Adidjatou a remercié les experts des Etats membres et le comité d’organisation pour leur avoir offert les conditions pour le bon déroulement de la session.

D’abord, Mathys Adidjatou a salué la confiance placée en sa personne pour présider aux destinées de la CIPRES au cours de l’année 2021 bien que son mandat débute ce jours 29 juillet 2021.

« Je m’emploierai avec votre concours durant mon mandat à impulser le dynamisme nécessaire à l’attente de nos objectifs », a-t-elle promis.

La ministre a profité de l’occasion pour réitérer la totale détermination de son pays, le Bénin, à honorer ses engagements dans le domaine de la protection sociale, en partenariat avec les autres Etats membres, dont les soutiens ne lui feront pas défaut en vue du rayonnement de la CIPRES et de la construction du socle de protection sociale complet, inclusif et durable.