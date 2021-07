Bénin – Détournement de fonds publics: après l’ANaTT, ça explose à la mairie de Djidja

Un détournement de fonds publics, d’une valeur de plus de 73 millions de francs CFA, a été constaté à la mairie de Djidja dans le centre du Bénin. Selon les informations, le trésorier de ladite mairie a pris la clé des champs.

C’est la saison des révélations dans l’administration publique au Bénin. Alors que le pays est en train de chercher à comprendre ce qui s’est passé à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) où des milliards ont été détournés, c’est le tour de la mairie de Djidja, une commune du département du Zou au centre du Bénin.

En effet, après un audit initié par l’Inspection générale des services du trésor (IGS) pour vérifier la gestion financière au niveau de cette mairie, le trésorier communal, Rogatien K. Kokoun, a quitté son poste pour éviter les vérifications. Depuis le 22 avril 2021, le cadre de la mairie n’a plus fait apparition à son poste et personne n’a eu de ses nouvelles.

L’IGS a donc décidé le 17 juin prochain, de forcer le bureau du trésorier en cavale et le coffre fort de la mairie pour faire ses vérifications. En présence d’un huissier de justice, de la sœur de l’argentier disparu et du trésorier communal par intérim, le coffre fort a été forcé et il n’y avait pas un seul franc à l’intérieur. Après des fouilles dans le bureau, une somme de 364.277 francs CFA a été réunie en espèce.

Selon les informations, l’audit réalisé par l’IGS a révélé que la somme de 73.455.124 francs CFA a disparu des caisses de la mairie et s’est envolée avec le trésorier Rogatien K. Kokoun. Ce dernier était en poste à Djidja depuis 2018 où il est arrivé après avoir quitté le même poste à la mairie de Gogounou (2016 – 2018). L’inspection concernait sa gestion depuis 2016 à 2021.