Bénin – Construction de l’aéroport de Glo-Djigbé: le gouvernement en passe de tenir le pari

Le gouvernement de la rupture est en passe de tenir le pari sur un vieux projet qui a résisté à des régimes précédents. En effet, à en croire le ministre Romuald Wadagni, les travaux de réalisation de l’aéroport de Glo-Djigbé ne sont plus qu’une question de temps.

A la faveur du débat sur l’orientation budgétaire, qui s’est mené à l’hémicycle le mardi 29 juin 2021, le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, s’est prononcé sur le projet de construction d’un aéroport de normes internationales à Glo-Djigbé.

A Lire aussi: Données budgétaires non fiables: ce que les Etats-Unis reprochent au Bénin

Aux dires de l’argentier national, la phase de mobilisation des ressources financières pour la construction dudit aéroport est bouclée. « Le projet est bouclé à 100% », a-t-il rassuré.

Profitant de cette tribune, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a précisé les caractéristiques techniques de cet aéroport qui sera construit dans la commune d’Abomey-Calavi.

Les travaux de construction comprennent, selon le ministre, la réalisation d’une piste (4250 m de longueur, 60 m de largeur), d’un terminal-voyageurs d’une capacité de 1,6 million de passagers par an (900/heure de pointe), d’une aérogare-fret pouvant traiter 12 000 tonnes par an, de voies de sortie rapides et de bretelles de raccordement.

Le projet prévoit également une voie express de 40 km. Elle va relier la plateforme aéroportuaire à la Route des pêches, avec à hauteur de Cocotomey un franchissement de la RNIE 1, corridor est-ouest reliant la frontière nigériane à la frontière togolaise via Porto-Novo, Cotonou et Ouidah.

Il faut préciser que cette infrastructure qui va booster le développement économique de Glo-Djigbé, est estimée à un coût global de 360 milliards de FCFA.

Sa réalisation est confiée à un holding public, Aviation Industry Corporation of China (AVIC).