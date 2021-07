Bédié à Gbagbo: « Monsieur le Président, vous avez été courageux »

Annoncée depuis quelques jours, la rencontre entre les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié a eu lieu ce week-end, à Daoukro, fief de Bédié. Basée sur le signe de la réconciliation nationale, cette rencontre a été l’occasion de retrouvailles fraternelles entre les deux présidents.

De retour au pays après son acquittement par la CPI, des crimes de guerres et crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales de 2011, Laurent Gbagbo s’est rendu au domicile de son compatriote Henri Konan Bédié. « Vous me faîtes l’infini honneur de me rendre une visite fraternelle à Daoukro », a déclaré Henri Konan Bédié pour qui, la visite de Laurent Gbagbo à Daoukro est « un moment particulier et exceptionnel ».

Louant le bravoure de Laurent Gbagbo, le président du PDCI-rda souligne que depuis une vingtaine d’années et suite à un coup d’État instrumentalisé et injustifié, la Côte d’Ivoire a pris le chemin de la destruction de ses fondements. « La plus grande expression d’amour que nous pouvons offrir à notre pays aujourd’hui même et aux générations futures, passe absolument par l’oubli de toutes nos peines et nos souffrances », a-t-il ajouté.

Un projet de reconstruction de la Côte d’Ivoire

Pour Henri Konan Bédié, il faut engager un projet de reconstruction de la Côte d’Ivoire. « Nous devons donc engager sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays ; un projet pour une Côte d’Ivoire Réconciliée, Unie et Prospère« , indique le chef du PDCI.

Ce Grand Projet, poursuit-il, passe nécessairement par la mise en œuvre d’un projet de réconciliation vraie entre les ivoiriens à travers un Dialogue national inclusif dont le pays ne peut se faire l’économie. « Avec vous, avec toutes les ivoiriennes et tous les ivoiriens, je veux m’engager pleinement pour redresser notre nation », dit-il à Laurent Gbagbo.

« Je vous donne toute ma confiance pour réaliser notre rêve ensemble. Oui, nous le pouvons pour la Côte d’Ivoire », a-t-il conclu.