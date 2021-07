Atletico Madrid: Diego Simeone ferme la porte à un retour de Griezmann

Alors que la presse espagnole l’annonçait du côté de l’Atletico Madrid où il devrait remplacer Saul Niguez qui prendrait la direction du Barça, Antoine Griezmann va finalement rester en Catalogne selon Diego Simeone qui voit l’avenir du Français chez les Blaugranas.

Où évoluera Antoine Griezmann la saison prochaine? En difficulté au Barça, le joueur est annoncé sur le départ du côté de l’Atletico Madrid. Selon la presse espagnole, l’attaquant français retournerait chez les Colchoneros qui céderont Saúl Ñíguez aux Catalans. Un deal qui arrangerait tout le monde, le Barça ayant besoin de réduire son effectif pour alléger sa masse salariale et l’Atletico s’offrant un ailier d’envergure pour épauler Luis Suarez.

Mais les négociations risquent de ne pas aboutir à un accord tant les exigences financières divisent les deux camps. Le Barça réclame 20 millions d’euros ou Joao Félix pour laisser partir son joueur que l’Atlético n’accepte pas.

Et la dernière sortie de Diego Simeone vient encore jeter un froid su le dossier. L’entraîneur de l’Atletico a en effet fermé la porte à son ancien joueur tout en lui souhaitant le meilleur au Barça. « Nous avons une très bonne relation avec Antoine. Ma famille est proche de sa fille et nous nous voyons de temps en temps. Je veux le meilleur pour lui et j’espère qu’il réussira à Barcelone. C’est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet. Il a encore montré à l’Euro qu’il peut apporter beaucoup de choses. Mais aujourd’hui, il n’est pas avec nous. Je veux du bien à un joueur qui m’a tout donné. » a déclaré le technicien argentin.