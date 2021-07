Angleterre: des joueurs victimes de racisme

Après la défaite des Three Lions face à l’Italie en finale de l’Euro ce dimanche 11 juillet 2021, plusieurs cadres de l’équipe anglaise ont été victimes de racisme sur les réseaux sociaux. Un comportement rapidement condamné par la fédération anglaise.

Lors des séances de tirs aux buts en finale de l’euro face à l’italie, les jeunes joueurs anglais, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, ont raté leurs tirs, ce qui a fait perdre le titre aux Three Lions. Après le match, les 3 joueurs ont été victimes d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Un comportement rapidement dénoncé par la Fédération anglaise qui, dans son communiqué officiel, « condamne fermement tout type de discrimination » et se dit « choquée par le racisme en ligne qui a visé certains de (ses) joueurs sur les réseaux sociaux. »

« Nous ne pourrions pas être plus clairs en disant qu’un comportement aussi répugnant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs affectés en réclamant les sanctions les plus dures pour tous les responsables », a prévenu l’instance.

Malgré les dispositions de l’UEFA et de la fédération anglaise, ces actes ignobles persistent toujours dans le football. C’est le moment pour l’instance européenne et pour la fédération anglaise de durcir sérieusement le ton et de se montrer intransigeantes face à ce type de comportement.