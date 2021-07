Anaane Tidjani, Lionel Messi, Sergio Ramos: la liste des joueurs sans club au 1er juillet

Faute de nouveau point de chute ou retard dans les négociations de prolongation de contrat, plusieurs joueurs se retrouvent sans clubs depuis ce 1er juillet 2021. Découvrez la liste des candidats logés dans cette catégorie (liste non-exhaustive).

De Lionel Messi à Sergio Ramos en passant par Franck Ribery, de nombreux joueurs sont officiellement libres de tout contrat depuis ce jeudi 1er juillet 2021. Le cas du capitaine du Barça est le plus spectaculaire, mais le sextuple Ballon d’or devrait poursuivre l’aventure en Catalogne. A en croire la presse espagnole, les négociations entre le génie argentin et ses employeurs culés avancent bien et un accord devraient voir le jour dans les tous prochaines semaines.

Autre gros poisson dans le lot, Sergio Ramos qui avait déjà officialisé son départ du Real Madrid. Mais le désormais ancien Madrilène ne devrait pas trop longtemps rester au chômage. De gros prétendants frappent déjà à la porte du joueur de 35 ans. C’est le cas notamment du PSG, de Manchester City ou encore du Bayern Munich. Gianluigi Donnarumma a lui déjà signé au PSG et cela devrait bientôt être officiel.

Le mystère reste en revanche entier pour Jérôme Boateng, David Luiz ou encore Franck Ribéry et Diego Costa. Ce dernier est libre depuis décembre dernier. C’est également le cas pour l’international béninois, Anaane Tidjani, qui est sans club depuis son départ de Turquie.

Arrivé au Menemespor 29 Août 2020, le milieu de terrain béninois de 24 ans a mis fin à son contrat quelques mois plus tard. Sur Instagram, le joueur explique les raisons de cette rupture soudaine. « Je ne reviens pas au Menemespor. J’ai mis fin à mon contrat depuis le 12 mai notamment parce que le club ne respectait pas ses engagements financiers vis-à-vis de ma personne », a-t-il confié.

Ci-dessous, retrouvez une liste non-exhaustive des joueurs libres depuis le 1er juillet 2021