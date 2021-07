Alliance avec Taïwan: la Chine menace de bombarder le Japon par l’arme nucléaire

Face aux incursions répétées de l’armée chinoise dans son espace aérien, Taïwan accentue sa coopération avec les États-Unis et le Japon. Mais, selon une vidéo téléchargée sur une chaîne militaire chinoise, la Chine « utilisera des bombes nucléaires » si le Japon intervient auprès de Taïwan.

Dimanche 11 juillet, une vidéo postée par un comité du Parti communiste chinois (PCC) dans le nord-est de la Chine menace d' »utiliser continuellement des bombes nucléaires » contre le Japon si celui-ci tente d’interférer dans une invasion chinoise de Taïwan. Le comité municipal de Baoji du PCC a publié une vidéo sur la plateforme Xigua, semblable à YouTube. Dans cette vidéo de 5 minutes, créée par la chaîne de commentaires militaires « Liujun Taolue » (六军韬略), le narrateur appelle à des attaques nucléaires contre le Japon s’il tente de défendre Taïwan contre une attaque chinoise, et propose également une « théorie de l’exception japonaise. »

La vidéo commence par dire que si le Japon « ose intervenir par la force » lorsque la Chine « libère » Taïwan, le pays communiste répondra par une guerre totale contre le Japon. L’Armée populaire de libération (APL) frappera la première avec des bombes nucléaires et continuera à les utiliser jusqu’à ce que le Japon se rende sans condition « pour la deuxième fois ».

Après s’être vanté de 60 ans de développement des armes nucléaires, le narrateur annonce que « nous présentons solennellement la « théorie de l’exception japonaise » », suggérant apparemment que le Japon devienne l’exception à la politique de guerre nucléaire « pas d’utilisation en premier » (NFU) déclarée par la Chine en 1964. Le narrateur donne ensuite une leçon d’histoire sur les atrocités commises par les soldats japonais à l’encontre des Chinois au cours des deux guerres sino-japonaises et prévient que si une troisième guerre de ce type éclate, le peuple chinois « se vengera des anciens et des nouveaux comptes ». Il souligne que le Japon est le seul pays au monde à avoir subi une attaque nucléaire et que, par conséquent, le déclenchement d’armes nucléaires sur le Japon « donnera deux fois plus de résultats avec deux fois moins d’efforts ».